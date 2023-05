Libia-Italia: ministra Esteri Mangoush riceve ambasciatore Buccino in occasione di fine mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari esteri del Governo di unità nazionale libico (Gun), Najla el Mangoush, ha ricevuto l’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino, in occasione della fine del mandato del diplomatico italiano nel Paese nordafricano. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri libico sul proprio profilo Twitter, specificando che, durante il colloquio svoltosi presso la sede del dicastero, El Mangoush ha elogiato il ruolo svolto dalla missione diplomatica italiana “che non ha lasciato la Libia nonostante tutte le circostanze vissute dal Paese negli ultimi anni”. Elogiati, inoltre, gli sforzi profusi dall’ambasciatore d’Italia durante i due mandati iniziati nel 2011 e poi nel 2019, che hanno contribuito a “rafforzare i legami di amicizia tra Italia e Libia” e gli è stato augurato successo per le missioni future. Dal canto suo, si legge su Twitter, l’ambasciatore Buccino ha espresso la propria gratitudine per le agevolazioni fornitegli dal ministero degli Affari esteri e dal Gun durante la sua permanenza nel Paese, che hanno facilitato lo svolgimento della sua missione, tesa a “consolidare i rapporti di amicizia e cooperazione tra i due Paesi”. (Lit)