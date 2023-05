Latina: ragazza violentata, fermato 30enne, dormiva in fabbrica abbandonata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ragione del profilo del soggetto, e cioè un senza fissa dimora estremamente mobile sul territorio, sono stati effettuati controlli in numerosi stabili abbandonati situati nei dintorni di Latina ad ogni ora del giorno e della notte. A rafforzare la convinzione che il soggetto potesse trovarsi ancora in zona, è stata la notizia che quest'ultimo si era reso responsabile del furto di alcuni generi alimentari in un hotel di Latina Scalo. È proprio grazie all'incessante lavoro dei poliziotti che nella mattinata odierna il 30enne è stato rintracciato in una fabbrica abbandonata ubicata in località Pontenuovo nel comune di Sermoneta. All'atto dell'irruzione nello stabile, il 30enne è stato sorpreso nel sonno e fermato. (Rer)