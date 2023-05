Pakistan: leader religioso musulmano linciato dalla folla per presunte dichiarazioni blasfeme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un leader religioso del Pakistan è stato linciato dalla folla per presunte dichiarazioni blasfeme durante una manifestazione del partito di opposizione Tehreek-e-Insaf (Pti), la formazione dell'ex primo ministro Imran Khan. Lo ha confermato ad "Al Jazeera" un funzionario della polizia locale, precisando che alla vittima, Nigar Alam, era stato chiesto di tenere un discorso in piazza nel villaggio di Sawaldher, località del distretto di Mardan situata nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa. Secondo un agente, Alam è stato ucciso dalla folla dopo aver "formulato alcune osservazioni blasfeme che hanno fatto imbestialire la gente". La polizia era riuscita inizialmente a portare in salvo Alam in un negozio vicino, ma la folla ha sfondato la porta, trascinandolo fuori con la forza e picchiandolo con i manganelli fino alla morte. Il video del linciaggio è stato ampiamente condiviso sui social media, e mostra gli agenti di polizia tentare invano di impedire alla folla inferocita di picchiare l'uomo. A febbraio, una folla inferocita è entrata in una stazione di polizia nella città orientale di Lahore, in Pakistan, ha strappato dalla sua cella una persona accusata di blasfemia e l'ha uccisa.(Inn)