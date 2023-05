Francia: ministro Istruzione, circa 500 infrazioni relative alla laicità nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo in Francia si sono registrati circa 500 casi di infrazione relativi alla laicità nelle scuole. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Pap Ndiaye. All'emittente televisiva "France 3". Il dato include tutti quei casi in cui non sono state rispettate alcune regole, come quelle che vietano l'utilizzo di segni o abiti religiosi troppo vistosi. Il dato mostra una "decrescita dopo il picco di ottobre" quando si è arrivati a 720 casi, ha detto Ndiaye. (Frp)