Governo: presidenza Consiglio aderisce a iniziativa "M'illumino di Loto"

- In occasione della Giornata mondiale sul tumore ovarico, la presidenza del Consiglio dei ministri aderisce all'iniziativa "M'illumino di Loto", promossa dall’Organizzazione di volontariato Loto ODV - Uniti per le donne contro i tumori ginecologici. Nella serata tra il 7 e l’8 maggio, la facciata principale di palazzo Chigi, in piazza Colonna, sarà illuminata di colore tiffany, identificativo della patologia ovarica a livello internazionale. E' quanto si legge in una nota. (Com)