- La presidenza del Consiglio dei ministri aderisce alla Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa dell’8 maggio 2023. La facciata principale di palazzo Chigi, in piazza Colonna, pertanto, sarà illuminata di rosso, dal tramonto dell’8 maggio all’alba del 9 maggio. E' quanto si legge in una nota. (Com)