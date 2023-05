Siria: segretario generale Lega araba, Assad potrà partecipare al vertice se vorrà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, potrà partecipare al prossimo vertice della Lega araba, previsto per il 19 maggio in Arabia Saudita, “se vorrà”. Lo ha affermato il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, in dichiarazioni riprese dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, rilasciate in una conferenza stampa tenuta a margine di una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dell’organizzazione, svoltasi oggi al Cairo, in Egitto. Nell’occasione, i partecipanti si sono detti concordi al reintegro della Siria nel consesso di 22 Stati arabi, dopo un’assenza durata circa 12 anni. Tuttavia, Aboul Gheit ha precisato che restituire a Damasco un seggio nella Lega araba non significa normalizzare le relazioni con la Siria né tantomeno risolvere la crisi siriana. “La questione siriana non può essere risolta in un giorno o un mese”, ha spiegato il segretario generale, sottolineando che la soluzione richiederà tempo e che la decisione di normalizzare le relazioni con la Siria sarà specifica per ciascun Paese. Ad ogni modo, d’ora in avanti, “il governo siriano sarà presente in tutti i prossimi incontri” della Lega araba, ha aggiunto Aboul Gheit.(Res)