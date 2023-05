Covid: Zanella (Avs), Zaia vuole pacificazione sociale? Smettano di prendere di mira operato governo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Zaia "auspica in una intervista una pacificazione sociale sul Covid e sulle responsabilità di quella fase: tuttavia il suo partito è in prima fila nel promuovere una commissione parlamentare di inchiesta che si annuncia come un atto di accusa politica nei confronti del governo Conte. Ne è la riprova il fatto che le Regioni sono un soggetto escluso dall’inchiesta, motivo per il quale noi di Avs avevamo proposto di azzerare il testo che istituisce l’organismo parlamentare". Lo sostiene Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. (Rin)