Autonomia: Cecchetti (Lega), Schlein contraria, ma è stata inserita in Costituzione con riforma voluta dalla sinistra

- "Prendiamo atto che improvvisamente per Elly Schlein sia diventata questione di vita o morte, politicamente parlando, la contrarietà all'autonomia differenziata, peraltro prevista in Costituzione grazie ad una riforma costituzionale del Titolo V voluta dall'allora PDS da cui discende oggi il PD di cui è segretaria". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega lombarda. "Certo stupisce - aggiunge - che la Schlein che ogni giorno ripete ossessivamente che l'autonomia è pericolosa e spacca il Paese, per due anni e mezzo, dal 2020 al 2022, da vice presidente della Regione Emilia Romagna non abbia mai detto una parola contro l'autonomia portata avanti dalla sua giunta regionale". (Com)