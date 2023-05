Forza Italia: Cattaneo, da Berlusconi lezione di energia e tenacia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il suo intervento, il presidente Berlusconi ha dato ancora una volta una lezione di energia e tenacia a tutti. Non si molla, mai: questo è il più grande messaggio che ci ha mandato ieri. È un esempio per tutti e attorno a lui il partito è unito. Lo aspettiamo". Lo ha detto il deputato, vicecoordinatore nazionale e responsabile Organizzazione territoriale di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, nel corso di un evento elettorale a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. (Rin)