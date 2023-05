Siria: ministero Esteri, necessario un approccio costruttivo tra i Paesi arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria segue con attenzione le dinamiche positive in atto nella regione araba, inclusa la decisione della Lega araba di reintegrare Damasco nell’organizzazione. Tuttavia, la fase successiva richiede un approccio “efficace e costruttivo” a livello sia bilaterale sia collettivo tra i Paesi arabi, basato sul dialogo, il rispetto reciproco e gli interessi comuni della nazione araba. È quanto affermato dal ministero degli Esteri siriano a seguito della decisione dei ministri degli Esteri della Lega araba, riunitisi oggi al Cairo, in Egitto, di restituire alla Siria un seggio nell’organizzazione, dopo un’assenza di circa 12 anni. Quanto sta accadendo è “nell’interesse di tutti i Paesi arabi” e mira a “raggiungere stabilità, sicurezza e prosperità”, ha riferito il ministero in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa siriana filogovernativa “Sana”. “La Siria ha accolto con interesse la decisione emanata dalla riunione del Consiglio della Lega degli Stati arabi nella sua sessione straordinaria a livello di ministri degli Esteri in merito alla ripresa della partecipazione delle delegazioni del governo della Repubblica araba siriana alle riunioni del Consiglio della Lega, e di tutte le sue organizzazioni e agenzie affiliate, a partire da oggi. La Siria sottolinea al contempo l'importanza del dialogo e dell'azione comune per affrontare le sfide”, ha aggiunto il ministero, concludendo: “La Siria, membro fondatore della Lega degli Stati arabi, rinnova la sua costante posizione sulla necessità di rafforzare il lavoro e la cooperazione congiunta a livello arabo”.(Lib)