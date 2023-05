Ecuador: respinta richiesta di archiviare processo contro Lasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ecuador la Commissione parlamentare per la supervisione e il controllo politico dell'Assemblea nazionale ha respinto la richiesta di archiviare il processo contro il presidente Gillermo Lasso. Lo riferisce l'emittente "Ecuavisa" precisando che, dei nove deputati che compongono la commissione, cinque hanno votato contro l'archiviazione del rapporto e quattro a favore. Dopo il voto, il presidente della Commissione, Fernando Villavicencio, alleato del presidente, ha bruscamente chiuso la seduta nonostante i membri dell'assemblea del partito di opposizione Unión por la Esperanza (Unes) avessero presentato una mozione per discutere le osservazioni sul rapporto. Ora spetterà al presidente dell'Assemblea, Virgilio Saquicela, portare il dibattito in parlamento, dove si discuterà dell'eventuale revoca del mandato del presidente. Tra le conclusioni della bozza di rapporto si legge che Lasso "non ha commesso appropriazione indebita" nel contratto, firmato sotto il precedente governo, tra la flotta petrolifera ecuadoriana (Flopec) e Amazonas Tankers per il noleggio di navi. Il contratto tra Flopec e Amazonas Tanker è stato firmato nel dicembre 2018. Al momento si considera che la responsabilità politica del presidente non è stabilita, dal momento che non sono stati firmati nuovi contratti tra la filiale petrolifera statale e l'azienda privata. (Brb)