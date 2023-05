Calcio: Bonelli (Avs), cori contro Vlahovic sono razzismo non maleducazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo i cori razzisti negli stadi sono all'ordine del giorno, questa volta é toccato a Vlahovic. Cosa aspetta la Federcalcio per intervenire? Per chi viene individuato si deve applicare la Legge Mancino. Per questo non siamo d'accordo con la minimizzazione dell'allenatore dell'Atalanta Gasperini, non si chiama maleducazione ma razzismo e non dobbiamo aver timore di dirlo ad alta voce". Così in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. (Com)