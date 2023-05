Latina: Landrini (Fd'I) su stupro, ottimo lavoro polizia ma lavorare su aree degradate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plauso agli agenti della squadra mobile "che, in poche ore, hanno assicurato alla giustizia il presunto violentatore della minorenne di Latina Scalo". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini. "Occorre tuttavia ragionare sul riutilizzo delle aree degradate presenti in città e sul controllo di tutte quelle zone periferiche che possano facilitare attività illecite o veri e propri atti criminali - aggiunge Calandrini -. Di certo appare sempre più impellente l'aumento di fascia della Questura di Latina, che permetterebbe la presenza di più uomini delle forze dell'ordine in strada e quindi maggior controllo del territorio".(Com)