Sudan: Lega araba ed Egitto, necessario proteggere le istituzioni statali

- In Sudan è necessario salvaguardare le istituzioni statali, forze armate incluse. Lo ha affermato il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, tenuta a margine di una riunione straordinaria dei titolari della diplomazia degli Stati membri dell’organizzazione al Cairo. Nell’occasione, Aboul Gheit ha riferito che è stato stabilito di formare una commissione congiunta con Egitto ed Arabia Saudita per comunicare con le parti in conflitto in Sudan - le Forze armate sudanesi (Saf) e le Forze di supporto rapido (Rsf) - e la comunità internazionale. “Credo che non si debba permettere che l'attuale conflitto si intensifichi o si trasformi in una guerra che divide il Sudan in regioni rivali e lo trasforma in un campo di battaglia che minaccia la sua esistenza, sovranità e integrità territoriale", ha inoltre dichiarato Aboul Gheit nel corso della riunione, durante la quale ha evidenziato che l'iniziativa saudita-statunitense volta a raggiungere un accordo di cessate il fuoco in Sudan merita sostegno. Shoukry, dal canto suo, ha dichiarato che l’Egitto, sin dal primo momento, si è impegnato per placare la situazione e ha sottolineato la necessità di un’azione araba al fine di scongiurare il collasso del Sudan. Secondo il ministro egiziano, il deterioramento della situazione nel Paese africano potrebbe avere ripercussioni anche sui Paesi vicini. Motivo per cui, è necessario porre immediatamente fine ai combattimenti. (segue) (Cae)