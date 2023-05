Sudan: Lega araba ed Egitto, necessario proteggere le istituzioni statali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò avviene dopo che sia le Rsf che l'esercito non hanno rispettato la tregua dichiarata lo scorso 4 maggio per sette giorni, la terza a non essere osservata dall'inizio dei combattimenti, scoppiati il 15 aprile. Intanto, ieri a Gedda, in Arabia Saudita, ha avuto inizio l'incontro delle delegazioni delle due fazioni militari in conflitto in Sudan. Entrambe le parti hanno dichiarato, tuttavia, che discuteranno solo di una tregua umanitaria e non della fine della guerra. In tale quadro, il portavoce del segretario generale della Lega araba ha fatto sapere che le forze civili in Sudan hanno chiesto ad Aboul Gheit di prendere contatti immediati con i leader delle Saf e delle Rsf per esortarli a fermare i combattimenti, rifiutando al contempo le interferenze esterne che contribuiscono ad innescare o espandere ulteriormente la guerra. Per le parti civili, secondo quanto riferito in una lettera inviata ad Aboul Gheit, è necessario sostenere la transizione verso un processo politico che porti all'accordo di tutte le parti su nuovi assetti costituzionali, in virtù del quale verrà istituita un'autorità civile e attuato un programma di riforme durante un breve periodo di transizione che porterà ad elezioni generali. (Cae)