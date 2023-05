Perù: Boluarte respinge accuse su responsabilità violenze e loro motivazione razziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Perù Dina Boluarte ha negato che le sue forze di sicurezza abbiano commesso esecuzioni extragiudiziali o massacri durante le proteste politiche che hanno scosso il Paese, in particolare da gennaio a marzo di quest'anno, e che queste violenze avessero motivazioni razziali. Le dichiarazioni sono state pubblicate in un'intervista al quotidiano locale "El Comercio", rilasciata in risposta al rapporto della Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) di recente pubblicato, che la ritiene invece responsabile di "gravi violazioni dei diritti umani". "Respingeremo categoricamente che qui ci siano state esecuzioni extragiudiziali, men che meno un massacro, e che il tutto dovesse essere inquadrato in una stigmatizzazione razziale", ha detto in un'aniticpazione dell'intervista pubblicata dall'agenzia di stampa "Andina". Boluarte ha anche preso le distanze dalle azioni delle forze di sicurezza. "Né i ministri né il presidente hanno il comando di decidere sui protocolli che hanno le forze armate o la polizia nazionale", ha detto il capo dello Stato. Le recenti proteste politiche hanno provocato circa 60 morti e centinaia di feriti tra i manifestanti. Sabato scorso, una commissione del Congresso ha archiviato la denuncia presentata contro il presidente e alcuni ministri ed ex ministri per i morti e i feriti provocati negli scontri dall'azione della Polizia e delle Forze Armate. (segue) (Brb)