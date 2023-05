Perù: Boluarte respinge accuse su responsabilità violenze e loro motivazione razziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione, nel rapporto che i media peruviani avevano visionato in anteprima, ha stabilito che vi sono state “gravi violazioni dei diritti umani” durante le proteste registrate in Perù contro il governo della presidente Dina Boluarte negli ultimi mesi Nel documento, la Cidh afferma che dalle informazioni ricevute "sembra che la risposta dello Stato sia stata caratterizzata dall'uso sproporzionato, indiscriminato e letale della forza" contro i manifestanti. Ciò, si legge, è confermato dal numero di persone uccise e ferite con lesioni alla parte superiore del corpo dovute a impatti con armi da fuoco e dalla posizione di un numero significativo di vittime che non stavano nemmeno partecipando alle proteste o si trovavano nelle vicinanze delle zone di conflitto. Nelle conclusioni del rapporto, la Cidh evidenzia che ad Ayacucho, nel sud, “sono state registrate gravi violazioni dei diritti umani che devono essere indagate con la dovuta diligenza e con un approccio etnico-razziale”. Secondo la commissione, le morti potrebbero costituire esecuzioni extragiudiziali se perpetrate da agenti statali. A Juliaca, sempre nel sud, la Cidh osserva che "si sono verificate situazioni di uso eccessivo e indiscriminato della forza da parte di agenti dello Stato", che avrebbero provocato gravi violazioni dei diritti umani sia nei confronti dei partecipanti alla protesta che di terze persone. La Cidh ha visitato il paese tra l'11 e il 13 gennaio, tenendo incontri con autorità governative, enti autonomi, parenti delle vittime e organizzazioni della società civile. (segue) (Brb)