Governo: Tajani, Berlusconi leader che guarda al futuro, non pensa a lasciare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Silvio Berlusconi è un leader che guarda al futuro, che non pensa per nulla ad abbandonare la politica del nostro Paese né la guida di Forza Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a “Mezz’ora in più”, l’approfondimento condotto da Lucia Annunziata su Rai 3. “Solo un grande leader politico ha il coraggio dopo un mese di ospedale di tenere un discorso di 20 minuti”, ha detto Tajani commentando l’intervento tenuto ieri da Berlusconi alla convention di Forza Italia. “Ho avuto l’emozione di vedere un leader e amico di grande forza d’animo che interviene per dire che siamo presenti e per raccontare un’identità di Forza Italia che ha un passato, un presente e un futuro”, ha aggiunto il coordinatore di Forza Italia. (Res)