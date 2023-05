Difesa: Libano, il settore ovest di Unifil partecipa alla Race for the Cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La task force congiunta del settore ovest della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), a guida italiana, si è unita alla Race for the Cure, radunando i peacekeeper di 17 nazioni tra i 48 partecipanti alla Missione presso la base del contingente italiano a Shama, nel sud del Libano. Lo ha riferito Unifil in un comunicato. All'evento hanno partecipato, tra gli altri, il Deputy Force Commander, brigadiere generale Chok Bahadur Dhakal, la dottoressa e parlamentare Inaya Ezz. Din, il Qaimaqam di Tiro Mohamed Ali Jaffal, il sindaco e presidente della municipalità di Tiro, ingegnere Hassan Dbouk ed altre autorità locali. (segue) (Com)