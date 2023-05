Governo: Tajani, premierato non annullerebbe presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le possibili riforme costituzionali il premierato potrebbe essere una soluzione “più gradita” alle forze presenti in parlamento, ma questo non annullerebbe la figura del presidente della Repubblica. Lo ha detto a “Mezz’ora in più” su Rai 3 il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, difendendo la necessaria “stabilità” del Paese come motore di eventuali riforme. “Non possiamo continuare a presentarci in Europa con governi che cambiano, non capiscono più qual è l’interlocutore”, ha detto Tajani, sostenendo che “si deve rafforzare la stabilità del Paese”. “Basta con governi che cambiano ogni sei mesi, non eletti dal popolo”, ha detto il vicepremier, per il quale la “migliore ricetta” di riforma della costituzione “va trovata fra maggioranza e opposizione”, e per questo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il vicepresidente Matteo Salvini hanno deciso di ascoltare le forze di opposizione, per presentare al termine del dialogo delle proposte. “Il nodo vero è questo, se non ci sono regole che consentono ad un governo di governare i cittadini ne soffrono”, ha aggiunto Tajani. (Res)