Massa: Conte, se dissenso sfocia in aggressione fisica è assolutamente deprecabile

- Quando il dissenso sfocia in aggressione fisica è assolutamente deprecabile. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione "Mezz'ora in più", in onda su Rai3, in merito all'aggressione subita ieri a Massa. "Sullo sfondo c'è la gestione del momento più difficile della nostra storia, non possiamo accontentare tutti. Io ho scontentato sia chi ha ritenuto che le misure restrittive fossero troppo blande sia da chi ha ritenuto che fossero eccessive. Quando si ha la responsabilità non si può accontentar tutti, l'importante è che la comunità nazionale abbia risposto bene", ha affermato Conte in riferimento alla gestione della pandemia. "I conti con la propria coscienza vanno fatti sempre, soprattutto in un momento così difficile dal punto di vista collettivo. Mercoledì prossimo sarò interrogato dalla procura di Brescia, mi presenterò a raccontare tutto quel che so, consapevole di aver affrontato un momento di assoluta difficoltà e incertezza mai affrontato prima. Dal punto di vista dei miei valori e principi, se c'è un magistrato che chiama è giusto che questo avvenga. Nessun politico deve sottrarsi alla magistratura, deve difendersi nei processi e non dai processo", ha aggiunto. (Rin)