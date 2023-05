Decreto Lavoro: De Poli (Udc), con incentivi fiscali 70.000 assunzioni giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto Lavoro "approvato dal governo e che presto arriverà all’esame del Parlamento, secondo le prime stime, grazie agli incentivi fiscali per le assunzioni dei giovani Neet (che non studiano né lavorano) è previsto un impatto positivo in termini di 70.000 assunzioni. Sono cifre che confermano la bontà del provvedimento che va nella giusta direzione, sostenuta da tutta la maggioranza di centrodestra: creare lavoro, incentivare l’occupazione per il bene e il futuro delle nuove generazioni e dei nostri figli". Lo afferma il senatore Udc, Antonio De Poli. (Rin)