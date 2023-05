Italia-Francia: Tajani, Parigi si scusi, ha offeso tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Parigi devono arrivare delle scuse “che sarò lieto di accettare”. Lo ha detto a “Mezz’ora in più” su Rai 3 il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, a proposito delle dichiarazioni del ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin che hanno portato all'annullamento del viaggio dello stesso Tajani previsto in Francia. “Con Parigi siamo sempre stati corretti, ci siamo trovati di fronte ad un attacco inaccettabile non solo verso la premier Meloni, il governo, ma verso tutta l’Italia. Non lo posso accettare”, ha detto Tajani, augurandosi che “non tutti i membri del governo francese” condividano le parole di Darmanin. Tajani ha ricordato il suo legame particolare con la Francia, da quando il padre militare si trasferì oltralpe. “Ho imparato a parlare prima francese, poi italiano”, ha detto il vicepremier, augurandosi che da Parigi “arrivino scuse che sarò ben lieto di accettare”. (Res)