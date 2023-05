Riforme: Maiorino (M5s), ascolteremo governo ma serve cambio radicale approccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Martedì andremo all'incontro con la presidente Meloni e la ministra Casellati per ascoltare cosa ha da dire il governo al Movimento cinque stelle in materia di riforme. Non possiamo però nascondere lo scetticismo con cui ci avviciniamo all'appuntamento, se l'approccio del governo a questo tema sarà lo stesso di quello avuto fino a ora su tutte le questioni che richiedevano particolare sensibilità istituzionale, un dialogo tra maggioranza e opposizione sarà minato in partenza. Serve un cambio radicale. Si pensi, solo per fare un esempio, alla partita delle nomine a Inps, Inail e a Rai: stiamo assistendo ad un orribile spettacolo di norme ad personam, forzature e riscritture delle regole. Il tutto per una presa del potere fine a sé stessa e senza scrupoli" Lo afferma, in una nota, la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Affari costituzionali di palazzo Madama. "Quanto al merito, noi pensiamo che il nostro sistema istituzionale abbia bisogno di alcuni ritocchi mirati che diano maggiore stabilità ed efficienza: la sfiducia costruttiva, il potere per il premier di revocare i ministri e un rafforzamento del ruolo del Parlamento sono soluzioni mirate molto utili - continua la parlamentare -. Né presidenzialismo né il cosiddetto premiato darebbero una risposta a queste criticità, addirittura potrebbero essere fonti di ulteriore instabilità o paralisi istituzionali. Inoltre, abolire o indebolire la figura del Presidente della Repubblica così come la conosciamo oggi, sarebbe un errore imperdonabile. Toccare il funzionamento delle istituzioni è una cosa sempre molto delicata, servono responsabilità e spirito di servizio verso il Paese".(Com)