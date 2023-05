Siria: Lega araba, Damasco parteciperà alle riunioni a partire da oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di oggi è giunta a poche settimane dal vertice della Lega araba previsto il 19 maggio prossimo in Arabia Saudita. Durante una riunione d’emergenza organizzata a novembre 2011 al Cairo, dopo lo scoppio della guerra civile in Siria, i ministri degli Esteri arabi avevano deciso di sospendere l’adesione della Siria alla Lega araba finché Damasco non avesse attuato le disposizioni dell’iniziativa araba. In quell’occasione, i titolari della diplomazia dei Paesi arabi avevano annunciato sanzioni economiche e politiche contro Damasco e avevano esortato l’esercito siriano a non usare la violenza contro i manifestanti anti-regime. Da mesi, tuttavia, vi sono state mosse che hanno fatto pensare ad un reintegro della Siria nel consesso di 22 Stati. Ad aver dato particolare impulso alla decisione, che potrebbe favorire un cambiamento nell’approccio regionale nei confronti del conflitto siriano, vi è stato anche l’accordo annunciato da Iran e Arabia Saudita il 10 marzo scorso per la ripresa delle relazioni diplomatiche tra loro. In passato, Riad si era sempre opposta al reintegro di Damasco nel consesso arabo a causa dei suoi rapporti con l’Iran. Ora, con la riconciliazione tra Riad e Teheran, lo scenario sarebbe cambiato, anche alla luce del fatto che il prossimo vertice arabo si terrà proprio nella capitale saudita. Vale la pena ricordare, poi, che un ripristino dei contatti diplomatici “senza precedenti” con la Siria del presidente Bashar al Assad era già avvenuto in seguito alle due scosse di magnitudo 7.8 e 7.6 che, il 6 febbraio scorso, hanno devastato il sud della Turchia e la parte nord-occidentale e settentrionale della Siria, le quali hanno offerto al presidente l’opportunità di rompere l’isolamento internazionale. (Cae)