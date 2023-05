Governo: Conte: non c'è alcun "inciucio" su nomine, M5S ha diritto di essere rappresentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il governo non c'è alcun "inciucio": noi non abbiamo partecipato alla spartizione nomine dei Cda che sono di competenza del governo, ma se si nominano gli uffici di presidenza di Camera e Senato o i membri laici degli organi di autogoverno l'opposizione c'è sempre stata e sempre ci dovrà essere. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Se ci sono dei passaggi in cui delle rappresentanze spettano di diritto all'opposizione, il M5S ha diritto di essere rappresentato. È sempre successo e sempre succederà. Siccome occorre la maggioranza assoluta, è normale che ci siano anche i voti della maggioranza. Ma si parla di organi di garanzia. Questa distorsione è sintomo di un sistema mediatico completamente fuorviante che ci attacca continuamente. Inciucio? Ma di che stiamo parlando?", ha aggiunto Conte.(Rin)