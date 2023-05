Bosnia: Covic rieletto alla guida della forza politica dei croati Hdz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione democratica croata (Hdz) in Bosnia Erzegovina, Dragan Covic, è stato rieletto per un nuovo mandato quadriennale. Secondo quanto riferisce l’agenzia “Fena”, i membri del partito hanno votato all’unanimità per la sua rielezione nel congresso tenuto ieri a Mostar. I delegati hanno anche eletto il vicepresidente, cinque vicepresidenti e dieci membri della presidenza. L’attuale premier del governo centrale bosniaco, Borjana Kristo è stata eletta vicepresidente di Hdz Bosnia Erzegovina, così come Lidija Bradara, attuale presidente della Federazione bosniaca (entità croata e musulmana del Paese).(Seb)