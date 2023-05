Fascismo: Magni (Avs), a Dongo per ribadire carattere antifascista Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Dongo" insieme all'Anpi per ribadire il carattere antifascista dell'Italia repubblicana. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto al ministro dell'Interno, Piantedosi, cosa ha fatto il governo Meloni per sciogliere le organizzazioni neofasciste. La risposta è stata: niente. Il governo Meloni non ha nessuna intenzione di sciogliere le organizzazioni che si rifanno al fascismo. Noi continueremo a presidiare affinché i valori dell'antifascismo, cardini sui quali è fondata la Costituzione e la nostra democrazia, prevalgano sulle nostalgie neofasciste e di destra". Lo afferma, dal presidio antifascista di Dongo, il senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Tino Magni. (Rin)