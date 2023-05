Riforme: Conte, per aprire stagione costituente serve coesione sociale ma le premesse non ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi, come questo governo, vuole aprire una stagione costituente e presentarsi con riforme che cambino l'assetto costituzionale vigente dovrebbe prima creare le premesse per un clima di coesione sociale non divisivo, ma le premesse fin qui create sono "cattive". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Questo governo ci arriva già malissimo perché se il primo maggio si riunisce per il decreto che precarizza i rapporti di lavoro, se addirittura cambia nome al reddito di cittadinanza facendo cassa, peraltro modestissimamente, sulla pelle dei poveri, crea delle cattive premesse per poi invocare una stagione costituente", ha aggiunto. (Rin)