Riforme: Conte, premierato non è garanzia di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione del premierato non sarebbe garanzia di stabilità né di reale rafforzamento di un governo nel tempo, e finirebbe per esautorare le funzioni del capo dello Stato. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Se il tema è garantire maggiore efficacia di azione e maggiore efficienza delle funzioni di governo, allora perché la maggioranza persegue lo scellerato disegno dell'autonomia differenziata? Se vogliamo rafforzare la stabilità dell'azione di governo ci sono tante soluzioni, ad esempio alla tedesca. Sicuramente ci siederemo al tavolo e ascolteremo quello che ci verrà proposto. Vogliamo però che questo tavolo nasca da una diagnosi condivisa, poi interveniamo a discutere sui rimedi. Fughe in avanti in questo conteso mi sembrano molto insidiose", ha aggiunto. (Rin)