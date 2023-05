Iraq: condannato a morte l’assassino dell'esperto di sicurezza Hashemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale penale di Rusafa, uno dei nove distretti amministrativi della capitale irachena Baghdad, ha emesso una condanna a morte nei confronti di Ahmed Hamdawi Oueid, accusato dell'assassinio di Hisham al Hashemi, uno storico e ricercatore iracheno di sicurezza e affari strategici e gruppi estremisti, nonché consulente di sicurezza del governo, ucciso nel 2020. Lo ha riferito l’ufficio stampa del Consiglio giudiziario supremo in una dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, in cui si specifica che il tribunale ha emesso la decisione sulla base delle disposizioni della legge antiterrorismo numero 13 del 2005. Noto ricercatore ed esperto di gruppi estremisti, Stato islamico incluso, Al Hashemi era stato assassinato il 6 luglio 2020 davanti alla sua residenza nel quartiere Zayouna, a Baghdad. L’uomo, in particolare, era stato sparato da uomini armati in sella a una motocicletta. Nel luglio 2021, il primo ministro allora in carica, Mustafa al Kadhimi, aveva annunciato l'arresto degli assassini di Al Hashimi, ma, per oltre un anno, la magistratura irachena ha avuto difficoltà a convocare un'udienza processuale per condannare l'autore del reato, nonostante questo fosse detenuto. L’omicidio aveva destato attenzione a livello nazionale e internazionale. L’allora segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, aveva espresso la condanna gli Stati Uniti per l’omicidio di Hashemi, il quale aveva “dedicato la sua vita a un Iraq libero e sovrano e ha dato voce alle aspirazioni del popolo iracheno. Prima della sua morte era stato minacciato ripetutamente da gruppi armati sostenuti dall’Iran”. Il ricercatore aveva espresso il proprio sostegno ai manifestanti iracheni scesi in piazza nella forte ondata di proteste anti-governative scoppiate nell’ottobre 2019 che provocarono la morte di oltre 600 dimostranti.(Irb)