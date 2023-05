© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt) ha fatto ricorso contro il divieto di manifestare stabilito dalla prefettura a Lione in occasione della visita del presidente francese Emmanuel Macron prevista per l'8 maggio. Lo ha annunciato la Cgt. Macron è atteso nel quartiere di Montluc in occasione della Festa nazionale per la fine dlela Seconda Guerra mondiale. (Frp)