Kosovo-Serbia: premier Kurti, mi aspetto di discutere di persone scomparse il 2 maggio a Bruxelles

- Il premier kosovaro Albin Kurti ha detto si aspettarsi “di discutere del tema delle persone scomparse” nella prossima tappa di dialogo Belgrado-Pristina fissata per il due maggio a Bruxelles. Le dichiarazioni di Kurti, secondo quanto riporta il sito “Telegrafi”, sono state pronunciate nel corso della cerimonia in occasione della giornata dedicata in Kosovo alle persone scomparse nel conflitto degli anni ’90. “L’allegato di Ocrida (per l’attuazione del piano europeo per la normalizzazione dei rapporti) menziona l’urgenza del tema delle persone scomparse”, ha precisato Kurti.(Alt)