Kosovo: Tajani, generale Carabinieri Barbano nominato capo della missione Eulex

- Il generale dei Carabinieri Barbano è stato nominato questa mattina capo della missione European Union Rule of Law Mission in Kosovo (Eulex). Lo ha detto oggi alla Camera dei deputati il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione a proposito del Consiglio Affari esteri che si è svolto a Lussemburgo il 24 aprile. “È una scelta che gratifica l’Italia e quando c’è gioco di squadra si ottengono buoni risultati”, ha commentato il titolare della Farnesina. “Siamo riusciti a ottenere la guida di Eulex anche grazie ai nostri carabinieri, che in Kosovo hanno sempre fatto una straordinaria figura e sono apprezzati da tutti”, ha affermato Tajani. La missione Eulex ha preso il via ufficialmente nel 2008 e sostiene lo Stato di diritto del Kosovo. (Res)