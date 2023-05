Serbia-Grecia: ministro Esteri Dacic ringrazia Syriza per sostegno su questione Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli esteri serbo Ivica Dacic ha ringraziato il partito di opposizione greco Syriza per il suo “inequivocabile sostegno pubblico” all'integrità territoriale e alla sovranità della Serbia. "Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine ai nostri fratelli e amici greci di Syriza, Alexis Tsipras e Georgios Katrougalos, per il loro inequivocabile sostegno pubblico all'integrità territoriale e alla sovranità della Serbia", ha scritto Dacic in un post su Twitter. Il ministro ha poi condannato l'astensione della Grecia al voto del Consiglio d'Europa sulla domanda di ammissione di Pristina all'organizzazione. In questo contesto, Syriza ha affermato che la posizione di Atene, assunta senza spiegazioni o consultazioni con i partiti politici in Grecia, ha praticamente cambiato “la ferma posizione del Paese” sulla questione del Kosovo.(Seb)