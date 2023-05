© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione di comuni a maggioranza serba in Kosovo deve avere uno statuto “accettabile” sia per Belgrado che per Pristina. Lo ha dichiarato l’inviato Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, secondo quanto riferisce la stampa serba. Lajcak ha precisato che la bozza sarà presentata da un team composto da 4 esperti di stanza in Kosovo.(Seb)