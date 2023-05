Serbia: presidente Vucic, i “grandi dell’Occidente” sono contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che il prossimo incontro con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, previsto per questa sera a Bruxelles, sarà difficile e che "tutti i grandi dell'Occidente" sono contro la Serbia. "Sarà difficile. Tutti i grandi dell'Occidente sono contro di noi. Tuttavia, la legge e la giustizia sono dalla nostra parte. E, ancora più importante di questo, non capiscono quanto sia forte l'amore per la libertà e quanto fermamente possiamo proteggerla, nonostante tutte le pressioni", ha scritto Vucic su Instagram.(Seb)