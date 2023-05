Serbia-Kosovo: Brnabic, nessuna aspettativa circa l’incontro odierno a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha detto di non avere aspettative sull'incontro atteso per questa sera a Bruxelles tra il presidente, Aleksandar Vucic, e il primo ministro kosovaro Albin Kurti. “Non vedo cosa possa cambiare dopo più di 10 anni dalla firma dell'Accordo di Bruxelles, il primo accordo sulla normalizzazione delle relazioni che l'Ue ha garantito con la sua firma. Non vedo alcuna disponibilità da parte di Pristina, (i kosovari) sono già stati premiati per non aver attuato l'Accordo di Bruxelles", ha detto Brnabic in risposta alle domande dei giornalisti.(Seb)