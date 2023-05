Serbia-Kosovo: Vucic, Pristina non ha accettato proposta Ue su Associazione dei comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che Pristina, a differenza di Belgrado, "non ha accettato la proposta dell'Unione europea sulla formazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo (Zso)" e ha aggiunto che "è chiaro che non adempirà al suo obbligo di formarla". Lo riporta l'agenzia di stampa serba "Beta". Dopo la riunione di alto livello di ieri a Bruxelles nel quadro del dialogo tra Pristina e Belgrado, mediato dall'Alto rappresentante Ue Josep Borrell, assieme al primo ministro del Kosovo Albin Kurti, Vucic ha affermato che tutti gli articoli del piano europeo per la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina "si riferiscono ad accordi precedentemente firmati e concordati". "O ciò che è stato concordato nel 2013 e nel 2015 verrà accettato, o è la fine di tutto", ha sottolineato Vucic, esprimendo la speranza di un "cambiamento delle posizioni di Pristina" durante i prossimi colloqui. (segue) (Seb)