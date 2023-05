Serbia: Indice libertà di stampa, Belgrado unica nei Balcani occidentali a perdere posizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è l'unico Paese dei Balcani occidentali che ha peggiorato la propria posizione nell'Indice della libertà di stampa (World Press Freedom Index) del 2023. Lo riporta la stampa di Belgrado, la quale sottolinea che la Serbia si colloca al 91mo posto su 180 Paesi esaminati. Il rapporto, pubblicato oggi in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, afferma che i media filogovernativi in Serbia diffondono "propaganda russa", e che il Paese ha registrato il calo maggiore (12 punti) nella regione dell'Unione europea e dei Balcani. Nella speciale classifica, solo l'Albania sta peggio, poiché si trova al 96mo posto. Secondo Pavol Salaj, rappresentante dell'organizzazione Reporters sans frontières, le differenze tra i Paesi dei Balcani occidentali stanno aumentando. "Da un lato, la Macedonia del Nord, il Montenegro e il Kosovo mostrano un reale potenziale di cambiamento. Sono avanzati rispettivamente di 19, 24 e 5 posizioni, sebbene anche in quei Paesi la libertà dei media sia minacciata a causa di problemi strutturali", ha sottolineato Salaj.(Seb)