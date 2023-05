Speciale infrastrutture: Imprese, Tajani, il 15 maggio sarò nei Paesi Bassi con rappresentanza aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 maggio sarò nei Paesi Bassi per la tavola rotonda Vanvitelli. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il question time alla Camera dei deputati, rispondendo a un’interrogazione sulle misure a sostegno delle imprese italiane sui mercati esteri. “Per la prima volta ho voluto affiancare una sessione business to business con una nutrita rappresentanza di aziende italiane”, ha annunciato il ministro degli Esteri, precisando che l’Europa rimane per l’Italia “il principale mercato”. Tajani ha ricordato che “due mesi fa si è tenuto il Business forum di Belgrado, che ha radunato 400 imprese italiane e serbe su innovazione tecnologica, digitale ed energetica, ma anche su infrastrutture e agritech”. “L’11 maggio si terrà a Roma la presentazione del Kosovo e delle opportunità che offre questo Paese per un futuro business forum che si svolgerà entro la fine dell’anno”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Sottolineando che “l’Italia è in prima linea nella ricostruzione dell’Ucraina”, Tajani ha fatto notare che “la diplomazia economica lavora ad ampio raggio”. (Res)