- "Ecco allora che poter disporre di un apparato di Difesa efficace ed efficiente, un apparato perfettamente integrato in una comunità dei diritti, come l'Unione europea, e in un'alleanza di libertà, come la Nato, si rivela la miglior garanzia che quella sfida non si trasformi mai, per noi, in un'insidia diretta", ha proseguito. Il sottosegretario Rauti ha poi richiamato l'importanza delle missioni internazionali, soffermandosi su Libano, Kosovo e Gibuti dove ha incontrato i contingenti italiani. "A Gibuti, la missione della base militare italiana di supporto (Bmis) è stata strategica ha detto Rauti per la recente operazione di evacuazione dei nostri concittadini dal Sudan", ha spiegato il sottosegretario. A margine della cerimonia, Rauti ha detto: "L'Esercito italiano dopo 12 anni torna in piazza a Roma, con un 'Villaggio' dedicato e la cerimonia conclusiva, per celebrare il 162esimo anniversario della sua costituzione. Sempre protagonista della storia d'Italia, l'Esercito è anche palestra di italianità, emblema di ideali e valori fondativi, storia di amore ed atti patriottici. È stato e, soprattutto, continua ad essere baluardo di democrazia e libertà". (Com)