Italia-Kosovo: Crosetto riceve omologo Mehaj, dialogo su cooperazione, Balcani e adesione Ue

22 luglio 2021

- Cooperazione bilaterale tra Italia e Kosovo, stabilizzazione dei Balcani occidentali, auspicio per rapida adesione Ue. Questi i temi al centro dell’incontro tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e l’omologo del Kosovo, Armend Mehaj, che si è svolto questa mattina a Palazzo Esercito. Un lungo e cordiale colloquio durante il quale il ministro Crosetto ha sottolineato l’attenzione rivolta all’area balcanica, confermata dall’impegno negli ultimi 20 anni nella missione Kfor. “Tra Italia e Kosovo esistono profondi legami” ha detto Crosetto. Dal ministro del Kosovo è giunto il ringraziamento per l’impegno italiano sia nella missione Nato Kfor sia nella missione Eulex. (Com)