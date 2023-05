Migranti: Libia, autorità arrestano a Misurata 23 persone provenienti dal Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per le missioni speciali della direzione generale delle operazioni di sicurezza della Libia ha arrestato un gruppo di migranti irregolari provenienti dal Pakistan nella città di Misurata, sulla costa nord-occidentale. Secondo quanto riferito dal dipartimento, in dichiarazioni riprese dal portale di informazione “Al Wasat”, gli agenti hanno fatto irruzione in un’abitazione di un lavoratore espatriato nel centro di Misurata e in altri luoghi nei dintorni impiegati per il traffico di migranti. In totale, sono state 23 le persone arrestate, tutte di origine pakistana, oltre al principale responsabile delle operazioni, che ha ammesso di richiedere 6.000 dollari a ciascun individuo che chiedeva di raggiungere l’Italia dal Pakistan, passando per altri Paesi, tra cui la Libia. Il dipartimento per le missioni speciali ha deferito i detenuti al Pubblico ministero per completare le procedure legali. L’operazione ha avuto luogo dopo che l’Ufficio investigativo ha ricevuto informazioni circa la presenza di migranti irregolari che cercano di raggiungere l’Europa dalle coste libiche. (segue) (Res)