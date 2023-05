Migranti: Libia, autorità arrestano a Misurata 23 persone provenienti dal Pakistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha fatto sapere che dall’inizio del 2023 sono stati intercettati 4.819 migranti dalle autorità libiche: complessivamente, quindi, dalla Libia sono arrivati in Italia o sono stati riportati nel Paese nordafricano oltre 21 mila persone dal gennaio 2023. Secondo i dati del Viminale visti da “Agenzia Nova” aggiornati al 2 maggio, dalla Libia sono arrivati in Italia 16.637 migranti da inizio anno, in aumento del 166 per cento rispetto ai 6.237 sbarcati dello stesso periodo dell’anno scorso. Più della metà dei nuovi arrivi, circa 10 mila, è partito dalla Cirenaica, la regione orientale della Libia dominata dal generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) sostenuto dai mercenari del gruppo russo Wagner. (Res)