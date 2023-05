Spagna: popolari propongono legge per dichiarare omicidi Eta come crimini contro l'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo ha proposto al Congresso dei deputati una legge per far sì che gli omicidi compiuti dall'ex gruppo terroristico indipendentista basco Eta siano riconosciuti come crimini contro l'umanità. Questo, infatti, impedirebbe la prescrizione e l'organizzazione di omaggi pubblici agli autori di questi atti. I popolari hanno ricordato che già un anno fa il Parlamento europeo aveva chiesto alla Spagna questo tipo di misure per evitare che i crimini restino impuniti. In particolare, la commissione per le petizioni ha approvato il 21 aprile 2022 un rapporto sull'esistenza di 379 omicidi irrisolti dell'Eta che comprendeva quindici raccomandazioni alle autorità spagnole. Nella sua proposta di legge organica sui crimini irrisolti dell'Eta e sulle loro vittime, il Pp ritiene necessario intraprendere un'azione legislativa con modifiche normative per conformarsi a queste indicazioni. Il partito conservatore ricorda, inoltre, che esiste un precedente diretto di cui ha tenuto conto per lo sviluppo delle misure contemplate nella legge: un'altra relazione del Parlamento europeo, approvata il 19 novembre 2020, sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea negli anni 2018 e 2019. (Spm)