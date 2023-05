Roma: controlli movida, sanzioni e denunce a Trastevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Denunce e sanzioni nel quartiere di Tratevere a Roma, durante la notte di movida. La scorsa sera, i carabinieri della compagnia di Roma Trastevere coadiuvati dai colleghi del nucleo radiomobile e dai reparti specializzati del Nas e del Nil nonché del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel rione di Trastevere. In tale contesto, i militari hanno controllato denunciato a piede libero due donne di origini sud americane per il reato di furto. Denunciata un’altra donna di 54 anni romana, poiché durante un controllo in piazza Sant’Egidio, si è rifiutata di esibire i documenti ai carabinieri. In vicolo dei Cinque invece, i militari hanno denunciato la titolare di un pub per aver installato un impianto di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione. Nello stesso esercizio commerciale, i carabinieri hanno fatto scattare sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 16.600 euro. All’esito del controllo i militari hanno riscontrato la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e l’impiego di personale senza preventiva comunicazione di inizio rapporto di lavoro. (segue) (Rer)