Roma: controlli movida, sanzioni e denunce a Trastevere (2)

- Il titolare di un’altra attività di ristorazione invece, è stato sanzionato, poiché dagli accertamenti dei carabinieri sono state riscontrate carenze igienico sanitarie, facendo scattare la segnalazione all’Asl di zona, e per la mancata applicazione del manuale di autocontrollo. Infine, il titolare di un bar è stato sanzionato poiché ha impiegato personale omettendo la preventiva comunicazione di istaurazione di rapporto di lavoro. Nel corso dei controlli presso i vari locali della movida, i carabinieri hanno identificato numerosi avventori, tra cui due giovani, trovati in possesso di una modica quantità di hashish: entrambi sono stati segnalato alla Prefettura di Roma, come assuntori. Le attività svolte dai Carabinieri hanno portato all’identificazione di circa 180 persone e al controllo di 12 esercizi commerciali. (Rer)