Medio Oriente: la Siria ritorna ufficialmente nella Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ufficiale. La Siria rientra a far parte della Lega araba dopo un'assenza durata circa 12 anni. Lo hanno stabilito oggi i ministri degli Esteri dei 22 Paesi membri dell’organizzazione, riunitisi al Cairo, in Egitto, per una riunione straordinaria. Si è parlato, tuttavia, di un ritorno “condizionato”, specifica l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando un proprio corrispondente, secondo cui il comunicato contenente la decisione verrà pubblicato successivamente. “Durante la riunione dei ministri degli Esteri arabi è stato concordato il ritorno della Siria al suo seggio nella Lega araba”, ha fatto sapere intanto il ministero degli Esteri iracheno, citando il proprio portavoce, Ahmed al Sahhaf, il quale ha evidenziato come anche "la diplomazia del dialogo e gli sforzi per l'integrazione araba profusi dall'Iraq” abbiano favorito il ritorno di Damasco nell’organizzazione. Da parte sua, il ministero degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, che ha presieduto l’incontro odierno, ha dichiarato: "Tutte le fasi della crisi siriana hanno dimostrato che non esiste una soluzione militare e non vi sono vincitori o perdenti. L'unico modo per risolvere la crisi siriana è una soluzione politica di esclusiva proprietà siriana, senza dettami esterni". Inoltre, ha affermato il titolare della diplomazia egiziana, "ogni forma di terrorismo in Siria deve essere eliminata". Una fonte diplomatica egiziana, citata dal quotidiano emiratino "The National" ha riferito che tra le condizioni poste a Damasco per il reintegro nella Lega araba vi sono il ritorno dei rifugiati siriani senza ritorsioni, un processo politico credibile che porti a elezioni e passi per porre fine al contrabbando di stupefacenti dalla Siria verso i Paesi vicini. (segue) (Res)